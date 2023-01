Bernard Laporte n’est pas au bout de ses peines. Le président de la fédération française de rugby, en retrait depuis trois semaines de son poste à la FFR après avoir été condamné pour une affaire de corruption, a été placé ce mardi en garde à vue, selon une information relayée par L’Equipe. Selon le quotidien sportif, il s’agit là d’une tout autre affaire, puisque Bernard Laporte est en GAV pour blanchiment de fraude fiscale aggravé. Deux autres personnes ont par ailleurs été placées en garde à vue. Les investigations, lancées en août 2020, ont été confiées au Service d'enquête judiciaire des finances, a précisé a indiqué le parquet national financier (PNF).





Cette nouvelle intervient alors que depuis lundi - et jusqu’à jeudi - les clubs de rugby de toute la France sous soumis à un référendum sur la nomination de Patrick Buisson au poste de président délégué de la FFR, le temps de la mise en retrait de Bernard Laporte. Les opposants du toujours président de la Fédération, condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis, appellent à voter non pour pousser à l’organisation d’une élection générale. Et ce dernier rebondissement risque bien de renforcer l’opposition au clan Laporte.