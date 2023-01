On attendait évidemment mieux du premier quart de finale masculin de cet Open d’Australie. Mais le poignet de Sebastien Korda en a décidé autrement ce mardi. C’est donc Karen Khachanov, 20e mondial, qui s’est facilement qualifié pour le dernier carré à Melbourne, après avoir bénéficié de l’abandon de son adversaire américain (31e mondial). Le Russe menait alors 7-6 (7/5), 6-3, 3-0. « Ce n’est évidemment pas comme ça que je voulais que le match se termine », a déclaré Khachanov, en estimant que « la partie avait été serrée jusqu’à un certain moment ».

« Il avait battu mon copain Daniil (Medvedev) en trois sets et Hubert (Hurkacz) en cinq sets, donc on sait qu’il joue bien », a ajouté le Russe de 26 ans à propos de Sebastian Korda. Déjà demi-finaliste du dernier US Open, Khachanov affrontera vendredi le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) ou le Tchèque Jiri Lehecka (71e) pour une place en finale. A noter qu’il n’avait jamais dépassé le troisième tour à Melbourne jusque-là.









Sept jeux de rang gagnés avant l’abandon de Korda

Ce mardi, il a tout de suite pris l’avantage dans la première manche mardi en se détachant 3-0. Mais Korda a profité d’une baisse d’efficacité du Russe sur son service, alors qu’il servait à 5-3 pour le gain du set, pour refaire son retard et emmener Khachanov au jeu décisif. Ce dernier a conclu la première manche sur sa troisième balle de set.

D’entrée de deuxième set, Korda a été sous la menace de Khachanov : il a dû sauver une balle de break dans le premier jeu, puis deux dans le troisième. Et c’est à la fin du cinquième jeu, alors qu’il menait 3-2, que l’Américain s’est fait soigner le poignet droit sur le court. A partir de là, le match s’est transformé en cavalier seul pour Karen Khachanov, qui a remporté les sept jeux suivants avant que Korda ne jette l’éponge.