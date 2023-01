Si vous aimez les vidéos spectaculaires avec des machines customisées et - souvent - de la toile froissée à la fin, vous connaissez forcément Ken Block. Le pilote américain, star mondiale du gymkhana, cette pratique qui consiste à aller le plus vite possible sur un parcours hérissé d’obstacles en tout genre, est mort lundi à la suite d’un accident de motoneige, à 55 ans. Son engin est parti à la renverse et lui est retombé dessus, selon les précisions du site TMZ.

Businessman averti

« C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd’hui dans un accident de motoneige, a déclaré sa société, Hoonigan Industries. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera terriblement. »

Le Californien, marié et père de trois enfants, avait fait une apparition en Championnats du monde de rallye et de rallycross pendant quelques saisons, mais c’est surtout pour son goût du spectacle et de la mise en scène qu’il s’était fait connaître à partir de 2008. A ses presque deux millions d’abonnés sur YouTube, il adressait régulièrement des vidéos dans lequel il relevait toutes sortes de défis, surtout en voitures, parfois en motocross ou en snowboard.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





Businessman averti, il avait parfaitement su travailler son image et s’était construit une popularité immense, notamment auprès du jeune public.