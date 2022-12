Il fallait en profiter, car bientôt, il ne sera plus là. Promis à briller en NBA, Victor Wembanyama a été la grande vedette du All Star Game organisé par la Ligue nationale de basket (LNB), jeudi devant 16.000 personnes réunies à Paris-Bercy. Le phénomène de 18 ans et 2,21 m a d’ailleurs été élu MVP de la rencontre remportée par la sélection française contre la sélection étrangère (136-128).





The LNB All-Star Game MVP... @vicw_32!



27 PTS | 12 REB | 4 AST | 3 STL | 2 BLK pic.twitter.com/dI6OzsBfDR — NBA (@NBA) December 29, 2022







« J'espère que les titres à venir éclipseront cette performance, a réagi l’ailier fort de Boulogne-Levallois. Mais c’était une expérience agréable, c’est surtout ça que je recherche, plutôt que le titre de MVP, que je ne comprends pas vraiment. »

27 points au compteur

Dernier du concours à trois points, pas forcément sa spécialité, Wembanyama a planté 27 points pendant le match.

Il a également été mis à contribution à la pause, lors du concours de dunk, en tenant la balle et en permettant à l’ailier de l’Asvel Yves Pons de sauter par-dessus lui pour dunker.