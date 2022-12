Voilà Dirk Nowitzki dans la même galaxie que Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Shaquille O’Neal ou Jerry West. A savoir autant de basketteurs légendaires ayant droit à une statue devant la salle de basket de leur franchise de toujours (ou presque). Les Dallas Mavericks ont ainsi inauguré dimanche, à l’entrée de l’American Airlines Center de Dallas, une belle statue en bronze dédiée à l’ancien inarrêtable ailier fort allemand (44 ans), auteur de 21 saisons dans le Texas.





Loyalty Never Fades Away. @chime // #AllFourOne pic.twitter.com/mKsvlBHywP — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 25, 2022



Avec à la clé évidemment le surprenant titre NBA de 2011 contre le Miami Heat de LeBron James et Dwyane Wade, un sacre de MVP de la saison régulière en 2006-2007 (une première pour un Européen), et 14 participations au All Star Game. L’œuvre de Noël mesure plus de 7 mètres et représente évidemment son geste signature, ce fameux one-legged fade away, shoot sur un pied effectué lors d’un saut vers l’arrière vite devenu quasi-indéfendable en NBA, au vu de la taille du gaillard (2,13 m).

« Ce gars était un tueur ! »

Au pied de la statue, on peut lire une inscription avec un joli jeu de mots : « Loyalty never fades away » (« La loyauté ne s’estompe jamais »). Une phrase symboliquement composée de 21 lettres, pour marquer la fidélité de 21 années de Dirk Nowitzki pour une franchise qu’il a su tirer de l’anonymat quasiment à lui seul. A la retraite depuis 2019, l’Allemand a déjà une rue à son nom devant la salle de Dallas, et son numéro 41 a été définitivement retiré par la franchise texane il y a près d’un an. Cette cérémonie a porté chance aux Mavs, vainqueurs (124-115) dans la foulée des Lakers de LeBron James.





Celui-ci s’est d’ailleurs fendu d’un bel hommage en direction de Dirk Nowitzki : « C’est une légende, une icône. Je pense qu’il est le plus grand joueur international [hors-USA donc] de tous les temps. Je le place tout en haut avec Manu Ginobili. Ce qu’il a amené à cette franchise, à cette ville… Ce gars était un tueur ! Il a révolutionné le poste d’ailier fort qui s’écarte, et l’idée qu’on pouvait se faire d’un intérieur. On ne pouvait jamais le contrer parce que son tir partait de l’arrière de sa tête, dans un style à la Larry Bird ». Une caractéristique qui a donc entraîné l’une des plus grandes désillusions de toute la carrière d’un King James pas rancunier sur ce coup.