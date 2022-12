Le match Angleterre - France est lancé, et c’est le tabloïd anglais The Sun qui s’est chargé de démarrer les hostilités en diffusant des visuels géants sur les façades de bâtiments parisiens, dans des lieux aussi stratégiques que le Trocadéro ou le quartier de la Tour Eiffel. Tous étaient accompagnés d’un texte un peu provoc', du genre « au revoir les Gaulois » ou « allez les Rosbifs », The Sun se vantant par ailleurs sur son site d’avoir éclairé la ville lumière.





We paid Paris a little visit ahead of tomorrow's #FIFAWorldCup quarter-final👀#ThreeLions pic.twitter.com/7rK2J5IEdK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 9, 2022



Dans le même genre, on compte bien évidemment sur Kylian Mbappé et toute la clique de Didier Deschamps pour doucher l’Angleterre. Le rendez-vous est pris. On se retrouve demain pour diffuser des unes de 20 Minutes sur Big Ben.