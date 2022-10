PSG - Troyes EN DIRECT : Baldé refroidit le Parc des Princes

: Hello les 20 Minutos ! Et hop, nous voilà repartis pour une grosse aprem soirée de live, puisqu’on vous propose donc PSG-Troyes à 17 heures, ainsi que RC Stasbourg-OM à 21 heures. Vous êtes gâtés, hein ? Penchons-nous d’abord sur cette affiche pour le moins déséquilibrée sur le papier entre un ogre parisien qui a tout dévasté sur son passage mercredi contre le Maccabi Haïfa (7-2) et une équipe troyenne modeste 11e de Ligue 1. Il n’y a a priori que le défenseur-milieu portugais Danilo Pereira (lésion des ischios de la jambe droite) comme absent côté PSG, alors que l’Estac devra sans doute se passer de Karim Azamoum, Lucien Agoumé et son champion du monde Adil Rami. L’un des enjeux sera de voir si Christophe Galtier ouvre encore un peu plus son banc de touche, et on pense surtout à Hugo Ekitike évidemment. Mine de rien, dans quatre jours se jouera la première place (ou non) du groupe de Ligue des champions à Turin, ce qui n’est pas un enjeu neutre. Allez, on vous fait vite vivre tout ça en live.

» Retrouvez-nous pour les compos d’équipes dès 16h30, avec un coup d’envoi à 17 heures donc.