PSG - Maccabi Haïfa EN DIRECT : Messi et Mbappé régalent... Paris bien parti pour la qualification...

: Hello tout le monde, on se retrouve pour une belle session de Ligue des champions à partir de ce soir. Ce n’est a priori pas l’affiche la plus clinquante de cette campagne européenne qu’on vous fera vivre en direct depuis le Parc des Princes, ce mardi (21 heures) contre le Maccabi Haïfa. Mais on n’oublie pas que le PSG avait été sérieusement ballotté pendant toute la première période en Israël à l’aller, avant de l’emporter (1-3). On a donc hâte de voir si la montée en puissance du champion de France en titre, entamée contre l’OM avec une défense à quatre, se poursuit.

>> On sera pour de bon avec vous à partir de 20h30 ce soir pour détailler les compos, et le coup d’envoi est donc pour 21 heures. A toute les amis.