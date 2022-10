Drôle de mardi pour Kylian Mbappé. Des rumeurs de départ - ça ne nous avait pas manqué - pour commencer, un démenti de Luis Campos dans la foulée, et un match de Ligue des champions juste après. Hier, il ne s’agissait pas tant d’un match de C1 entre le PSG et Benfica que de voir comment allait se comporter l’attaquant français après la polémique. Tout va bien pour lui, merci. Collectivement, en revanche, c’est un peu plus dur. Paris a concédé un nouveau match nul contre Benfica et loupé une occasion de valider son (Eki) ticket pour les 8es de finale.

Comme après chaque match de C1, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs parisiens. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.