Ce n’est pas l’information la plus surprenante de la journée, juste une officialisation. « Le Stade Brestois a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Michel Der Zakarian, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle », indique ce mardi dans un communiqué la nouvelle lanterne rouge de Ligue 1. C’est le troisième entraîneur remercié dans l’élite en trois jours, après le Lyonnais Peter Bosz dimanche et l’Auxerrois Jean-Marc Furlan, déjà ce mardi.

L’équipe finistérienne n’a gagné qu’un match lors des 10 dernières journées, le 21 août à Angers (1-3), et reste sur une défaite à domicile dimanche, lors du derby face à Lorient (1-2). Les adjoints Franck Rizzetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia sont également évincés et ont rendez-vous vendredi avec leur direction, comme Der Zakarian.

Une légende du club va assurer l’intérim

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, l’intérim sera assuré par Bruno Grougi, indique le club. L’ancien joueur emblématique de Brest (39 ans) dirigeait jusqu’à présent la réserve en National 3. Il sera encadré par les survivants du précédent staff, le responsable des gardiens Julien Lachuer et le préparateur physique Yvan Bourgis.









Expulsé lors du dernier match de N3, Grougi pourrait toutefois ne pas pouvoir s’asseoir sur le banc de touche dimanche lors du déplacement à Nantes.