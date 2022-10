C’est ce qu’on appelle un craquage, un vrai. Frustré par le résultat (défaite 2-1) et énervé par des insultes descendues des tribunes, l’entraîneur d’Auxerre Jean-Marc Furlan a été exclu dans le temps additionnel pour avoir adressé des doigts d’honneur au public, dimanche, à Clermont. « J’ai été voir l’arbitre car je considérais qu’il n’y avait pas faute et le public m’a insulté. Et j’ai fait des doigts d’honneur et du coup il m’a expulsé », a expliqué Furlan en conférence de presse. Puis le technicien a remis ça en quittant la pelouse.

« Aucune envie » de s’excuser

Une attitude affligeante, mais que Furlan ne regrette nullement. Encore agacé au moment de se présenter face aux journalistes après la rencontre, il a sèchement repris l’un d’eux. « Tu ne me connais pas ? Si tu me connaissais, tu verrais que je n’ai pas de cerveau. Il faut que tu le saches, je suis assez violent dans mes comportements quand c’est pour le football », a-t-il vitupéré. Avant d’assurer qu’il ne regrettait « pas du tout » son geste. « Je ne suis pas allé voir l’arbitre pour m’excuser et je n’en ai aucune envie », a-t-il ajouté.

L’entraîneur auxerrois, dont l’équipe est engluée à la 16e place de la Ligue 1 après une série de six matchs sans victoire, sait qu’il risque une lourde suspension. Entre deux et dix matchs, selon le barème de la commission de discipline de la Ligue. Pas un souci selon lui. « En rugby, le coach est dans la tribune et c’est mieux pour analyser les rencontres et faire les changements, a-t-il expliqué. Quelle que soit la sanction, peu importe. La sanction sera certainement très lourde mais le travail, tu le fais la semaine et non sur le banc de touche. Car tu peux bien hurler tant que tu veux, s’il y a 8.000 personnes, personne ne t’entend. »