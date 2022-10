OM - AC Ajaccio EN DIRECT : Les Marseillais se font endormir après une bonne entame... Suivez le match avec nous

08h00 : Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue sur votre site préféré pour suivre votre championnat préféré, la Ligue 1 ! Avec au menu de cet après-midi un sympathique Olympique de Marseille - AC Ajaccio, pour le compte de la 10e journée, et une opposition déséquilibrée, au moins sur le papier, entre le second et le dernier du championnat. Les Marseillais réalisent l’un de leur meilleur début de saison, avec une 2e place juste derrière le PSG, quand les Ajacciens n’ont réussi qu’à gagner qu’un seul de leur match depuis le début de la saison. Igor Tudor devrait faire tourner, avec un Dimitri Payet probablement titulaire derrière Suarez tandis que Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss, blessés, ne reviendront que pour le match retour contre le Sporting, mercredi.

» Rendez-vous aux alentours de 16h30 pour suivre ce match ensemble