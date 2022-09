Un accord a été trouvé pour le loyer du stade Vélodrome. Le maire de Marseille, Benoit Payan (DvG) et le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, sont tombés d’accord pour une hausse du loyer du stade Vélodrome. Comme l’annonce La Provence, ce loyer passe de 5 à 6.5 millions d’euros par an, en plus d’une part variable pouvant atteindre 9 millions d’euros.

Cette renégociation était l’un des chevaux de bataille du maire, qui critiquait le montant précédent du loyer lorsqu’il était dans l’opposition. Mais il n’atteint pas les 8 millions préconisés par la chambre régionale des comptes dans un rapport de 2019. A noter que cette convention n’a été signée que pour un an.