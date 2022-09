La guigne continue de poursuivre l’équipe de France. La longue liste des joueurs blessés, et donc forfaits pour ce rassemblement des Bleus, ne cesse de grandir. Et c’est Lucas Digne, déjà appelé pour pallier le forfait de Lucas Hernandez, qui est contraint de quitter ses coéquipiers à cause d’une blessure.

Didier Deschamps a donc décidé d’appeler l’arrière gauche, Adrien Truffert pour remplacer Lucas Digne. Le joueur du Stade Rennais se voit ainsi convoqué pour la première fois en équipe de France pour affronter l’Autriche ce jeudi (20h45), et le Danemark, dimanche (20h45).