OM - Stade Rennais EN DIRECT : Le soldat Guendouzi remet les Marseillais à flot... Suivez la rencontre avec nous

56e : Et une frappasse du gauche cette fois pour Tavares. Petit filet. Les Rennais ne voient plus le jour !

54e : Les hommes de Tudor mettent beaucoup plus de rythme, et d'impact ! Ca a le mérite de réveiller le Vélodrome en ce dimanche après-midi !

52e : Guendouzi de la tête !!! Le milieu de l'OM est là pour couper le corner et trompe Mandanda. On a notre réponse !

50e : Les Marseillais sont revenus avec un peu plus d'ambition. On va voir s'ils arrivent à revenir au score !

35e : Et Clauss qui ne se pousse pas bien le ballon alors qu'il pouvait amener le danger du côté droit. Les Marseillais sont trop lents et manquent d'initiative !