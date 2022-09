Equipe de France : Badiashile, Fofana et Kolo Muani débarquent, Giroud et Dembélé reviennent… Revivez la conf de Didier Deschamps en direct

« Vous n'avez pas froid aux yeux », répond Deschamps au confrère. « Ce n'est pas mon domaine, vous connaissez ma relation avec le président, je lui ai encore parlé longuement hier. Si je me réfère simplement à la partie sportive... Il y a tellement d'informations qui deviennent des mensonges et avec le temps des absurdités. » OK DD

Donc, pour résumer Lucas Hernandez, Presnel Kimpembé, Paul Pogba, N’Golo Kanté et Kingsley Coman sont indisponibles. On verra si c’est aussi le cas pour Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot ou Karim Benzema… L’embarras plus que le choix pour DD.

09h30 : Yo les footix ! On se voit souvent en ce moment, non ? Avantage de ce calendrier de forçats avec des matchs tous les trois jours, et c’est pas près de s’arrêter. On dit merci aux pots-de-vin du Qatar et sa Coupe du monde en plein milieu de l’automne. Bref, on s’égare. Parlant du Mondial 2022, Didier Deschamps annonce cet après-midi au siège de la FFF sa dernière liste avant celle pour le Qatar. La France joue deux matchs de Ligue des nations qui comptent pour du beurre (enfin, attention quand même à ne pas descendre en D2, si jamais on en a quelque chose à cirer de la LDN) en guise d’ultime répétition. Le tout, dans des conditions pas ouf : DD devra composer avec des blessures et faire appel à des renforts de circonstances.>> Rendez-vous à 14h pour le live