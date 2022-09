France-Japon EN DIRECT : Les Bleus dans le dur au 2e set

21h42 : Même quand on monte à trois en bloc, ce diable de Nishida trouve un interstice pour passer entre les gros bras tricolores. 20-15, on a pris un petit coup sur le carafon

21h36 : Encore une attaque japonaise qui s'échappe et on se retrouve miraculeusement à -1. Comme quoi même en jouant mal il ne peut pas nous arriver grand-chose

21h34 : L'oubli du passeur japonais qui nous permet de grignoter un peu notre retard. On retouche des ballons en défense, on les ralentit parfois, mais on n'arrive plus à inverser la tendance