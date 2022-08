Les Lakers de Los Angeles ont officialisé jeudi la prolongation pour deux années du contrat LeBron James, soit jusqu’en 2025, confirmant une information divulguée par plusieurs médias américains la veille. La franchise multititrée n’a pas précisé les détails financiers de l’opération, mais Rich Paul, agent de la star, avait annoncé mercredi auprès d’ESPN qu’elle était « d’un montant de 97,1 millions de dollars » et qu’elle s’accompagnait « d’une option pour la saison 2024-2025 ».

« LeBron est un des meilleurs joueurs de sa génération et a un impact tout aussi grand en tant que personne. Nous sommes très excités de pouvoir continuer notre partenariat avec lui », s’est réjoui Rob Pelinka, directeur général des Lakers.

LeBron et Bronny bientôt réunis ?

La prolongation de LeBron lui assure, à bientôt 38 ans, au moins deux ans de plus sur les parquets de la ligue de basket nord-américaine, et le rapproche de son objectif de fin de carrière : jouer aux côtés de son fils Bronny (17 ans), qui pourra postuler à la draft de la NBA dès 2024.

Malgré son âge et quelques blessures, LeBron était parvenu à apporter un nouveau titre aux Lakers en 2020, le 17e de la franchise et sa quatrième bague sur le plan personnel. Il est le joueur ayant inscrit le plus de points en phase finale de l’histoire de la ligue (7.631).