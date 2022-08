Les Bleues peuvent avoir des regrets. Malgré un statut honorable de demi-finaliste du dernier Euro, l’équipe de France dégringole à la cinquième place du classement actualisé ce vendredi.

Le 17 juin dernier, les Françaises arboraient fièrement une troisième place sur le podium du classement Fifa. Mais l’issue de cet Euro 2022 a redistribué les cartes au détriment des Françaises, battues par l’Allemagne en demi-finale. Victorieuses chez elles, les Anglaises sont catapultées de la 8e position à la 4e place. Il en va de même pour l’Allemagne, malheureuse finaliste de cet Euro, qui passe de la cinquième à une place de dauphin derrière les USA.

Les Américaines toujours indétrônables

Les Yanks viennent de remporter la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et s’imposent incontestablement comme leader de ce classement à moins d’un an du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande.