La star américaine du basket féminin, Brittney Grine​r, a dit mercredi lors de son procès avoir apporté par inadvertance du cannabis médicinal en Russie et n’avoir jamais eu l’intention de faire de la contrebande de drogue.

Âgée de 31 ans, la joueuse de 2,06 mètres est considérée comme l’une des meilleures du monde. Elle a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février en possession d’un liquide de vapoteuse à base de cannabis qui, selon elle, lui avait été prescrit par un médecin. Accusée de contrebande de drogues, Brittney Griner risque 10 ans de prison.

Usage médicinal

Ce procès est fortement teinté de géopolitique alors que les tensions entre Moscou et Washington sont à leur comble avec le conflit en Ukraine. Nombre d’observateurs soupçonnent la Russie d’utiliser ce cas en vue d’un futur échange de prisonniers avec les Etats-Unis.

Vêtue d’un pull noir « Phoenix » – la ville de son club aux Etats-Unis – la joueuse a montré mercredi des photos de ses proches et de son épouse avant le début de l’audience au tribunal de Khimki, près de Moscou, où elle est jugée depuis début juillet. « Je n’ai pas eu l’idée, ni ne prévoyais d’introduire des substances interdites en Russie », a déclaré la double championne olympique, depuis la cage réservée aux accusés, selon une journaliste de l’AFP sur place.

Brittney Griner montre des photos de ses proches pendant son procès. - Alexander Zemlianichenko/AP/SIPA

Elle a expliqué qu’elle utilisait le cannabis médicinal de façon légale aux Etats-Unis, sur ordonnance et uniquement lors de ses jours de repos, hors compétition, pour soulager de multiples « douleurs » liées à sa pratique intensive du basket. « C’est à cause de toutes les blessures que j’ai eues pendant cette longue période de basketball – cela va de mon dos aux cartilages. Et j’ai été en chaise roulante pendant quatre mois, je m’étais foulé la cheville », a-t-elle détaillé.

Oubli involontaire

La joueuse américaine a assuré n’avoir pas fait exprès de prendre ces cartouches de cannabis pour vapoteuse avec elle avant de partir en Russie, où elle jouait pendant l’intersaison pour un club d’Ekaterinbourg, dans l’Oural. « Je ne comprends toujours pas comment ça a fini dans mon sac. Je n’avais pas l’intention d’enfreindre la loi russe (…) Si je dois faire des hypothèses sur la façon dont ça a fini dans mon sac, je dirais que c’était parce que j’étais pressée de faire mes affaires », a-t-elle déclaré.

« Elle a simplement oublié de revérifier ses affaires », a indiqué un de ses avocats, Alexandre Boïlov, tandis que la défense a affirmé qu’elle avait pu souffrir de pertes de mémoire car elle venait de subir un Covid violent. Brittney Griner a également affirmé n’avoir pas suivi les recommandations des autorités américaines de ne pas se rendre en Russie à cette période, car elle ne souhaitait pas « laisser tomber » ses coéquipières en Russie.

Prochaine audience le 2 août

De nombreuses joueuses vont jouer dans des clubs à l’étranger pendant les pauses dans la saison américaine, attirées par des salaires bien plus élevées qu’aux Etats-Unis. La basketteuse est également revenue sur ses conditions de détention après son arrestation à l’aéroport. Elle affirme avoir été détenue pendant de longues heures sans téléphone et interprète compétent, avant de finalement pouvoir prévenir son avocat, son employeur et ses proches.

« En sept ans de voyages vers l’Asie et la Russie, je n’avais jamais vu autant de gens travailler (dans cet aéroport) ce jour-là », a-t-elle noté. Le président américain Joe Biden a fait de sa libération une « priorité », après avoir été accusé de ne pas agir suffisamment sur ce dossier.

Après l’audience de mercredi, la représentante de l’ambassade américaine en Russie, Elizabeth Rood, a indiqué avoir pu converser avec la championne et a assuré que Washington continuerait de suivre attentivement l’affaire. La prochaine audience est prévue le 2 août.