Mercato EN DIRECT : Le Barça pousse pour Koundé... Accord entre l'OM et Bakayoko... Suivez la journée transferts avec nous

Après avoir recruté Raphinha et Lewandowski, le Barça se penche sur le recrutement en défense centrale, même s’ils ont déjà fait signer Christensen. Et les Catalans ont jeté leur dévolu sur Jules Koundé, qui joue actuellement au FC Séville. Marca nous informe que l’ancien Bordelais est l’une des priorités des Blaugranas. Mais deux problèmes : la concurrence (Chelsea, PSG…) et le prix : 60 millions demandés par Monchi.