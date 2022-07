Mercato EN DIRECT : Chancel Mbemba va signer à l'OM... Le PSG veut Kephren Thuram...

Bonjour la France, et pas n'importe laquelle (et aussi les Minutos et Minutas qui nous lisent partout sur le globe), on est repartis pour une belle journée transferts. Entre ce qui va être officialisé, les rumeurs, les démentis, les coups de pression, on va vibrer. La folie, messieurs-dames. On va essayer de tout vous raconter, et de ne rien rater. Bon, évidemment, que les supporters du FC Issy-les-Moulineaux nous pardonnent, par exemple, mais il y a certains clubs qu'on oubliera un peu.

>> Allez, rendez-vous à 9 heures pour commencer ce live