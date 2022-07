France – Belgique EN DIRECT : Joga bonito, Diani ouvre déjà le score pour les Bleues... Suivez le deuxième match des Bleues à l'Euro avec nous

22e : Enfin un match contre les Belges où on a la possession. Ils peuvent plus rien dire là.

7e : Ah noooon pas çaaaa, pas la VAR. Possible hors jeu, on tremble.

6e : BUUUUUUUUUUUUUUUUT DE DIANIIIIII DE LA TETE! Chef d'oeuvre collectif, la transversale de Renard, dédoublement de Karchaoui, le centre au second poteau et la tête piquée de la Parisienne pour conclure. Superbe. 1-0 France

