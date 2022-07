Mercredi se tenait au Sénat un point presse pour présenter le rapport sur les incidents du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le 28 mai 2022. Point lors duquel le sénateur Laurent Lafon, président de la commission culture, a évoqué « un enchaînement de dysfonctionnements » pour expliquer les incidents au stade de France lors de cette finale du 28 mai, évoquant des « défaillances » aussi bien « dans l’exécution » que dans la « préparation » de l’évènement.

L’UEFA et les autorités face à leurs responsabilités

« Chacun était dans son couloir sans qu’il y ait une véritable coordination », a également pointé le sénateur, mettant aussi bien l’UEFA que les autorités face à leurs responsabilités. La première, pour le nombre de faux billets « dix fois supérieur » à la normale, les secondes pour la mauvaise gestion des flux de supporters et l’usage de la force aux abords du Stade de France. En revanche, le rapport balaye la thèse selon laquelle la présence des supporteurs de Liverpool «autour du stade» est la cause du désordre. Laurent Lafon :

« Les deux arguments avancés, liés à l’afflux massif et aux faux billets existent mais ne sont pas les causes du dysfonctionement. L’analyse du ministère de l’intérieur après le match était partielle et imprécise. »

Le président et le premier Ministre appelés à s'exprimer

En plus des 15 recommandations du rapport voté à l’unanimité mercredi matin, la prise de parole « du président de la République et du premier Ministre » a été jugée « nécessaire pour remettre les organisateurs sur la bonne voie », a estimé M.Lafon, étant donné que les événements du Stade de France ont possiblement entraîné un doute dans cette capacité à organiser des grands événements. La France s'apprête à accueilir la Coupe du monde de rugby (2023) et les JO de 2024.