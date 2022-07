F1 GP d'Autriche EN DIRECT : Verstappen favori sur les terres de RedBull... Vivez en live avec nous la course sprint

Hamiltonistes, Lecleristes ou Versteppenistes, bonjour ! Tout n’a pas été relancé en Grande-Bretagne dimanche dernier, la faute à une nouvelle stratégie d’équipe désastreuse de Ferrari, qui a coûté de gros points à . Mais les Rouges sont revenus dans la course, et Carlos Sainz a enfin justifié son rang en l’emportant pour la première fois. En, on a droit à une double dose de course ce week-end : on commence ce samedi à partir de 16h30 par une course sprint, de 30 minutes. Les RedBull de Max Verstappen (le pole man vendredi) et Sergio Perez (qualifié en 4e position mais rétrogradé ensuite à la 10e place pour un dépassement des limites de la piste) sur leurs terres seront favorites. Lesde Leclerc et Sainz, qui partiront respectivement en 2e et 3e position sur la grille de départ, tenteront de jouer une nouvelle fois les trouble-fêtes.

Après la folie de Silverstone, on a hâte de remettre ça. Du coup, on vous double live le GP d’Autriche, sprint ce samedi et course demain. Elle est pas belle la vie ?