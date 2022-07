Cinquième de la Ligue 1 cette saison, l’OGC Nice tombe dans les profondeurs du classement quand il est question du remplissage de ses tribunes. La Ligue de football professionnel vient de faire ses comptes. Et les gradins de l’Allianz Riviera n’ont été remplis qu’à 58,35 %, hors matchs à huis clos et à jauge réduite. Soit 20.786 spectateurs en moyenne (sur 35.624 sièges) qui n’offrent qu’une 17e place au Gym. C’est mieux qu’en 2018/2019 (53.68 %) mais toujours beaucoup moins bien que dans d’autres stades.

A moitié plein ou à moitié vide, c’est selon, le site de la plaine du Var n’aura affiché complet qu’à de trop rares occasions depuis son inauguration en septembre 2013. Il serait « trop loin » de la ville, tranchent certains supporteurs. « Un peu surdimensionné » pour d’autres.

Seulement deux concerts en huit ans

Le calendrier, hors OGC Nice, a aussi du mal à se remplir. Sur le plan sportif, et notamment celui du football, on note quatre matchs de l’équipe de France, quatre de l’Euro 2016 et six de la Coupe du monde féminine en 2019. Le rugby s’est aussi invité avec six matchs du RC Toulon entre 2013 et 2016, les deux demi-finales du Top 14 en juin dernier et les quatre rencontres prévues de la Coupe du monde 2023.

Mais c’est sur le plan événementiel que les choses se compliquent encore. « L’Allianz Riviera est susceptible de recevoir jusqu’à 45.000 spectateurs pour des […] spectacles de grande envergure », vantaient les plaquettes de présentation. En un peu plus de huit ans, il n’y en a eu que deux. Céline Dion en 2017. Beyoncé et son mari Jay-Z en 2018. Trop peu ?

Une procédure de sauvegarde de 18 mois, le maximum

Ce qui est sûr, c’est que les finances de Nice Eco stadium (NES), la filiale de Vinci qui gère l’Allianz Riviera, sont à l’orange. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2019, son année de référence, affiche des résultats négatifs depuis au moins quatre ans : -1,78 million en 2018, -1,5 en 2019 et même, Covid oblige, -2,2 en 2020 et -2,18 l’an passé. De quoi déclencher une procédure de sauvegarde le 6 mai 2021.

A ce jour, elle est toujours ouverte, indique à 20 Minutes Me Christophe Thévenot, l’administrateur judiciaire nommé pour assister les patrons de l’arène. Elle a même « été prolongée par le tribunal de commerce de Nice jusqu’au 3 novembre 2022 », explique-t-il. Cela fera donc 18 mois, soit le maximum pour ce type de recours qui protège les entreprises en difficulté en suspendant le paiement de leurs dettes.

Propriétaire du stade, la ville de Nice dit n’avoir « pas d’inquiétude »

Interrogé sur ce point, NES botte en touche. Pour Patrick Florence, le directeur général, l’heure est plutôt « à la célébration » après « les demi-finales du Top 14, un événement hors normes en tout point », répond-il par mail. « Nous préparons déjà une suite des plus réjouissantes », assure-t-il aussi, évoquant notamment « le concert de Mylène Farmer le 29 juillet 2023 ». Il explique également travailler sur « plusieurs autres options de concerts » pour l’année prochaine.

Propriétaire de l’Allianz Riviera, construit sur la base d’un partenariat public privé, la ville de Nice dit à 20 Minutes n’avoir « pas d’inquiétude » sur la situation actuelle de son équipement. « Les gros évènements passés qui ont permis de remplir le stade et les suivants sont à même de rassurer sur [son] devenir », assure-t-on en mairie.