Championnats de France EN DIRECT : Florian Sénéchal décroche le graal... Anthony Turgis battu d'un souffle... Suivez la course en ligne avec nous

Cho, Cholet marrons ! Bienvenue dans le Maine-et-Loire pour savoir qui sera le nouveau champion de France. Comme d'hab, les coureurs vont s'enquiller six heures de selle, pendant que nous, on sera les doigts de pieds en éventail dans notre fauteuil. Mais c'est la vie qu'ils ont décidé de mener, alors on va les encourager. Qui pour succéder à Rémi Cavagna ?

Arnaud Démare peut égaler Jean Stablinski avec un quatrième sacre. Presque à la maison, Bryan Coquard essayera lui aussi de tirer son épingle du jeu. Et évidemment, on va revoir Julian Alaphilippe pour la première fois depuis sa chute en Belgique et ça, c'est chouette.

>> On se retrouve vers 15 heures pour écraser les pédales sans vergogne.