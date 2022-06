Le feuilleton des incidents du Stade de France est loin d’être terminé et a connu un nouveau développement important ce jeudi. Un point presse était organisé sur place pour revenir sur le travail mené par le Sénat à la suite de l’incroyable pagaille observée le 28 mai en marge de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avaient été entendus le 1er juin au Palais du Luxembourg.

Ce jeudi, après avoir entendu dans la matinée le délégué interministériel aux JO et aux grands évènements, Michel Cadot, une délégation de sénateurs s'est rendue à Saint-Denis. Elle a visité le PC sécurité et les installations de vidéoprojection du stade. Puis elle a analysé pourquoi le trajet de nombreux spectateurs entre les gares de RER B et D et l’enceinte a viré au chaos.

Les présidents des commissions de la Culture et des Lois du Sénat, Laurent Lafon (centriste) et François-Noël Buffet (LR), ont présenté ensuite leurs premières conclusions aux médias.