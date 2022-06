La fin d’après-midi ne s’annonce pas confortable pour l’exécutif. Quatre jours après le chaos autour du Stade de France lors de la finale de Ligue des champions, deux de ses ministres vont devoir descendre dans l’arène politique pour s’expliquer. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui vise depuis dimanche les supporteurs anglais, et la nouvelle tête Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, sont attendus au Sénat, dominé par la droite.

Les deux ministres seront entendus conjointement pendant deux heures par les commissions des Lois et de la Culture à partir de 17 heures, lors d’une séance ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. A l’approche des élections législatives, l’affaire a pris un tour hautement politique, notamment sur la capacité française à organiser des événements sportifs majeurs à un an du Mondial-2023 de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris.

Un « discours de vérité » attendu

François-Noël Buffet (LR), président de la commission des lois, a prévenu à quelques heures de l’audition sur FranceInfo, qu’il attendait un « discours de vérité ». Dans un communiqué commun signé avec le président de la commission de la Culture, il jugeait mardi « important de s’assurer que toutes les leçons de cette soirée [étaient] tirées rapidement pour rassurer le monde sur la capacité de la France à accueillir de grands évènements ».

Mais d’ici là, la controverse reste vive autour du dispositif de maintien de l’ordre en marge de ce match, remporté par le Real Madrid (1-0) face à Liverpool. Le président du club de Liverpool Tom Werner a fait part dans un courrier de son indignation à Amélie Oudéa-Castéra, après ses propos et ceux de Gérald Darmanin, qui répètent depuis samedi soir que les supporters britanniques seraient en grande partie responsables des incidents, avec une « fraude massive, industrielle et organisée de faux billets ».

Les chiffres de Gérald Darmanin

Une accusation difficile à entendre pour un club et ses supporteurs marqués par les horribles souvenirs de la catastrophe d’Hillsborough qui avait fait 97 morts en 1989 dans un mouvement de foule. Les fans des Reds en avaient longtemps été tenus pour responsables avant que les mauvaises décisions de la police ne soient reconnues. « Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux », a écrit Tom Werner dans son courrier, dont le quotidien Liverpool Echo a obtenu une copie.

Mardi, la ministre des Sports a ouvert la porte à un début de mea culpa : « On a des supporteurs de Liverpool qui étaient tout à fait en règle, dont soit la soirée a été gâchée, soit certains n’ont pas pu assister à ce match, et là on leur doit clairement des excuses ». Pour autant, les chiffres avancés par le gouvernement français restent très critiqués, en Angleterre comme en France. Selon Gérald Darmanin, « 30.000 à 40.000 supporteurs anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés ». Pour l’heure, la FFF et l’UEFA ont évalué à « 2.800 » le nombre « de faux billets scannés » samedi, selon des sources proches du dossier, confirmant une information de RMC Sports.

Un « mensonge gravissime », a dénoncé mercredi Marine Le Pen, la candidate d’extrême droite à la présidentielle estimant que Gérald Darmanin « devrait de lui-même considérer qu’il doit partir ». Par ailleurs, une note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, datée du 25 mai, prévenait qu’« environ 50.000 supporteurs anglais présents dans la capitale française ne seront pas détenteurs de billets ».