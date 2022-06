Yo les footix ! On se retrouve une fois de plus pour un match de Ligue des nations. A force on va finir par développer un syndrome de Stockholm et finir par l’aimer, cette coupe en bois. Bref. L’équipe de France se déplace sur la pelouse trouée de Vienne pour affronter l’Autriche à l’occasion de son troisième match de poule. Les deux premiers n’ont pas été couronnés de succès, bien au contraire : une défaite contre le Danemark, un nul en Croatie, bref, pas ouf/20. Didier Deschamps a besoin d’une victoire pour rassurer et se rassurer, c’est pourquoi il mise sur une composition d’équipe plus équilibrée que lors du dernier match, avec notamment le retour dans le 11 de cadres comme Lucas Hernandez, Antoine Griezmann et Karim Benzema. La première d’Ibrahima Konaté en défense centrale est également attendue.

>> A ce soir pour le live d’Autriche – France