Ukraine XI as predicted 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇦💙💛



Apart from one!



Malinovskyi STARTS at CM instead of Shaparenko!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 https://t.co/pNZtHnBDpb pic.twitter.com/cRTsYHNYnl