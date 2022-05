Première journée des huitièmes de finale à Roland-Garros , ce samedi, mais aussi première journée sans Français en simple. Reste qu’il y a quand même largement de quoi s’occuper avec Nadal, Djokovic, Alcaraz ou encore Zverev qui vont viser une place en quarts.

L’affiche du jour

C’est peut-être (on dit bien peut-être) le premier match dans lequel Novak Djokovic pourrait connaître quelques difficultés. Impérial depuis le début du tournoi où il n’a laissé que des miettes à ses adversaires, le numéro 1 mondial est opposé à Diego Schwartzman, tête de série n° 15. L’Argentin, vrai spécialiste de la terre battue, peut rester sans problème plusieurs heures sur un court. De quoi promettre un beau combat face au tenant du titre.

Les favoris du jour

Outre Djokovic, ce dimanche sera riche en favoris avec de belles affiches au programme. Nadal défiera le Canadien Roger-Aliassime sur le central. Impressionnant en night-session vendredi face à Korda, Carlos Alcaraz va rejouer en soirée ce dimanche face au Russe Kachanov. Alexander Zverev affronte sur le Lenglen le qualifié espagnol Bernabe Zapata, vraie sensation du tournoi. Chez les femmes, dans un tableau déserté par les favorites, on notera les duels intéressants entre Fernandez et Anisimova, suivi par le match entre la Belge Elise Mertens et l’Américaine Coco Gauff.

Les Français du jour

Ils seront en tribune, dans les restos ou les buvettes du stade mais pas sur les courts. Pour la première fois depuis le début du tournoi, aucun Français ne foulera la terre battue en simple ce dimanche. C’est triste mais on commence à avoir l’habitude.

La météo du jour

Il va faire beau mais pas chaud ce dimanche à Roland-Garros. 17 degrés maximum dans l’après-midi, vraiment pas terrible pour une fin de mois de mai à Paris. Pulls voire blouson sont de rigueur.

Le prono ose du jour

C’est l’homme qui a fait Rafael Nadal. Toni Nadal, oncle du champion, a mené son neveu au plus haut niveau. Mais depuis 2017, il n’entraîne plus le treizetuple vainqueur de Roland-Garros. Toni conseille désormais le Canadien Félix Auger-Aliassime qui n’avait jamais gagné un match Porte d’Auteuil avant cette année. Ce dimanche, Nadal et Aliassime seront adversaires en huitièmes sur le central pour le ToniNadalico.

Un crève-cœur pour le tonton qui a décidé de déserter pour le coup la box dédiée aux entraîneurs. Trop dur émotionnellement mais quand même suffisant pour que le Canadien prenne un set à Rafa. On ne parle pas du match, faut quand même pas non plus déconner.