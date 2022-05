Méthode Coué ou pas, les discours de Mauricio Pochettino se suivent et se ressemblent. Le technicien argentin a ainsi assuré à la radio espagnole Cadena Cope que son avenir s’écrirait toujours au PSG, malgré une saison mitigée. « Il me reste un an de contrat et j’espère continuer, a lâché l’entraîneur de 50 ans, en poste depuis janvier 2021. Aujourd’hui, je continue au PSG, à 100 %. »

Dans cet entretien, Pochettino explique comment il a appris la prolongation de Kylian Mbappé, officielle depuis samedi dernier. « Le président [Nasser al-Khelaïfi] me l’a dit officiellement une demi-heure avant », indique-t-il tout en affirmant qu’il s’en doutait depuis un peu plus longtemps, entre ce qu’il lisait dans les médias et ses propres sources d’informations.

Réputé pour entretenir de bonnes relations avec la star parisienne, « Poche » certifie que ce facteur ne jouera pas sur son maintien en poste (ou pas). « Je ne le pense pas. C’est le travail qui sera jugé. Nous avons gagné tous les titres que les entraîneurs précédents ont gagné. » Oui, mais il en reste un énorme à aller chercher.