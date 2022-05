Le peloton du Giro poursuit sa remontée vers le nord de la Botte, et Arnaud Démare continue sa moisson. Le sprinteur de la formation Groupama-FDJ s’est montré le plus véloce à Scalea pour conquérir sa deuxième victoire de rang, et la septième de sa carrière sur la Corsa Rosa. Une de plus que les illustres Bernard Hinault et Jacques Anquetil.

Un temps enfermé, le Picard a produit son effort au dernier moment pour sauter l’Australien Caleb Ewan sur la ligne d’arrivée. Il a fallu la photo-finish pour départager les deux hommes. Mark Cavendish s’est écrasé dans les derniers mètres et doit se contenter de la troisième place. Biniam Girmay et Giacomo Nizzolo complètent le top 5 du jour.

Grâce à ce succès, Démare conforte son maillot cyclamen et réalise une superbe opération au classement par points, pour lequel il a clairement affiché son ambition en se mêlant au sprint intermédiaire en milieu d’étape. Il compte désormais 53 points d’avance sur Girmay, son premier poursuivant.