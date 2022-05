Roland-Garros se déroulera cette année sans Elina Svitolina. La joueuse de tennis ukrainienne, toujours très affectée par le conflit qui frappe son pays, a confirmé mercredi qu’elle ne prendrait pas part cette année au tournoi, prévu du 22 mai au 5 juin.

Interrogée par l’AFP sur sa participation au prochain Grand Chelem de la saison, la 27e joueuse mondiale a déclaré : « Malheureusement pas cette année. Je vais le manquer ». Un peu plus tôt dans la journée, son nom avait été retiré de la liste des engagées dans le tournoi parisien.

Le calvaire de l’ancienne N.3 mondiale

Le 29 mars, Svitolina, épuisée physiquement et psychologiquement, avait annoncé sur les réseaux sociaux faire une pause pour se reposer quelques semaines, sans préciser la date de son retour. L’ancienne N.3 mondiale avait notamment évoqué une douleur persistante au dos, mais aussi son « cœur insupportablement déchiré (par) ce qui se passe dans (sa) patrie l'Ukraine », envahie et sous le feu des troupes russes depuis le 24 février.

Elle n’a plus rejoué en compétition depuis son élimination au premier tour du tournoi de Miami le 24 mars, battue par la Britannique Heather Watson 4-6, 6-3, 7-6 (7/4).

« Actuellement je me concentre sur ma famille et ma fondation (pour les enfants et le tennis) », a expliqué Svitolina, se disant « très angoissée », notamment par les frappes russes qui touchent sa ville natale d’Odessa, où se trouve encore une partie de sa famille. « Mentalement c’est exténuant de voir toutes ces choses terribles qui arrivent aux gens et de ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans une heure, c’est très angoissant. (…) C’est une inquiétude permanente », a confié la joueuse de 27 ans, mariée au français Gaël Monfils.