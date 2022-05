Place à l’épisode numéro 31 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes ». Un numéro exceptionnel, ce mardi 10 mai, puisque les Canaris l’ont fait, ils ont remporté la Coupe de France ! Nos quatre spécialistes des Jaune et Vert débriefent évidemment cet événement incroyable pour le football nantais. De la marée jaune qui a déferlé sur Paris puis le Stade de France, à la prestation des joueurs sur le terrain et cette victoire contre Nice, sans oublier la fête le dimanche à Nantes, on vous dit tout sur ce week-end mémorable.

Comme au FC Nantes, rien ne se passe jamais tout à fait sereinement, nos experts ès Canaris reviennent sur le jeu de ping-pong médiatique entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita, amorcé quelques minutes à peine après le coup de sifflet final. Pourquoi ces commentaires ? Ces deux hommes peuvent-ils encore travailler ensemble ? L’entraîneur du FCN restera-t-il la saison prochaine ? On en discute dans « Sans contrôle ».

Enfin, dans la dernière partie de l’émission, on se penche sur le match d’après, ce derby face au Stade Rennais ce mercredi 11 mai à la Beaujoire.

