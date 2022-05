Un match de Régional 2 qui fait beaucoup parler. L'AC Arles a remporté son avant-dernier match de la saison contre Septèmes dimanche après-midi sur le score fleuve de 22 à 1. Une victoire qui leur permet de reprendre la première place au classement au FC Martigues,​ à la différence de but.

« Score inimaginable »

Et comme le relate La Provence, le président du club martégal, Alain Nersessian crie au « scandale ». « On est obligé de se poser des questions et de mettre en doute ce résultat. Forcément que l’on va se pencher sur ce match afin de pouvoir comprendre ce qui a pu conduire à ce score inimaginable. On avisera après de la suite à donner mais on ne va certainement pas en rester là », ne décolère-t-il pas.

D’autant plus qu’à l’aller, le FC Arles s’était incliné 4 buts à 1 face à Septèmes. Mais toujours selon le quotidien provençal, cette fois-ci le club septèmois n’avait aligné qu’un seul joueur présent à l’aller, et n’avait pas de gardien de métier lors de cette lourde défaite. La ligue Méditerranée de football explique à 20 Minutes « attendre d’avoir tous les éléments en main, comme le rapport de l’arbitre, pour statuer sur cette rencontre importante, qui a pour l’instant été placée en réserve ».