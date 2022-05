Le doublé de Moussa Dembélé n’aura pas suffi. En frappant aux 43e et 85e minutes, l’avant-centre et capitaine lyonnais avait permis à son équipe de revenir à égalité, ce dimanche à Metz. Mais dans les arrêts de jeu, le Lorrain Farid Boulaya a imité Vincent Pajot (27e) et Didier Lamkel Zé (39e) et donné un semblant d’espoir de maintien au relégable messin.

L’OL, réduit à dix après l’expulsion de Thiago Mendes (69e) a quant à lui très probablement dit adieu à l’Europe une semaine après leur triomphe à Marseille (3-0). La cinquième place de Strasbourg, synonyme de barrages pour la Ligue Europa Conférence, s’éloigne à cinq points, un écart presque rédhibitoire avec deux rencontres à disputer.

Une deuxième saison sans Coupe d'Europe

Lyon, qui visait la Ligue des champions, s’apprête donc à disputer en 2022-2023 une deuxième saison sans Coupe d'Europe en trois ans. Au moins les Rhodaniens joueront-ils en L1 (la moindre des choses au vu de leur standing et de leur budget).

Car pour que Metz reste dans l’élite, il faudrait un miracle. Ce premier succès depuis le 16 janvier rapproche les Mosellans à trois points du barragiste Saint-Etienne, mais les Verts ont un match en moins, à disputer à Nice mercredi.