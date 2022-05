16h40 : Et maintenant l'OM. Payet et Milik, mais aussi Harit, Balerdi et de la Fuente sont absents.

👥 Le 1️⃣1️⃣ concocté par 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 pour affronter 𝑳𝒐𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕 #FCLOM pic.twitter.com/6j6Lt0AQ0Y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 8, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.