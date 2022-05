Trois semaines en Italie, pour marquer les esprits. Romain Bardet sera l’une des pièces maîtresses de l’équipe DSM sur le Giro. « Le grand Tour le plus imprévisible et sans doute celui qui correspond le plus à mes qualités intrinsèques », estime l’Auvergnat auprès de L'Equipe. Une course qu’il aborde dans de bonnes dispositions suite à sa victoire au général du Tour des Alpes en avril.

« Je sais que je peux battre les meilleurs, c’est ce pour quoi je suis encore sur un vélo à 31 balais. Pour autant, jamais je ne vais fanfaronner et prétendre pouvoir faire pareil sur le Giro, confie l’ancien leader d’AG2R La Mondiale. On me présente comme un gros outsider pour le classement général mais pour être honnête, je m’en moque complètement. Cela fait dix ans que je passe dans cette machine à laver. À 23-24 ans, cette pression avait beaucoup d’impact sur moi : maintenant, plus aucun. Je m’en contrefiche. »

Il attend « des pièges partout »

Le natif de Brioude avait levé les bras deux fois l’an passé en s’adjugeant une étape du Tour de Burgos et une autre de la Vuelta. Il s’attend à « un Giro sans round d’attente, avec des pièges partout » : « J’ai le sentiment que même sur les étapes qui ne payent pas de mine, un ou deux mecs du général peuvent sauter. Je vois presque ça comme une succession de classiques. » La promesse d’assister à des rebondissements et de voir du spectacle. Ça va Bardet.