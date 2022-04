Romain Bardet a évoqué « un cauchemar » pour décrire la grosse chute collective qui a provoqué l’évacuation par ambulance du champion du monde, Julian Alaphilippe, dimanche dans Liège-Bastogne-Liège. Le Français de l’équipe DSM est allé secourir Alaphilippe (Quick-Step) qui gisait sur le bas-côté, à plusieurs mètres de la route d’après les images TV de cette chute massive survenue à 60 kilomètres de l’arrivée.

« Quand j’ai regardé autour de moi, j’ai vu Julian à 5 ou 6 mètres plus bas et ça a été un choc émotionnel. Il me disait " Je ne peux pas bouger je ne peux pas bouger ". Personne ne venait et il avait vraiment besoin d’aide. C’était une situation d’urgence », a déclaré Bardet aux médias après l’arrivée de la course qu’il a quittée avant terme. « Julian ne pouvait pas bouger ni respirer. Il se sentait conscient mais il ne pouvait pas vraiment parler. Ça a duré une éternité, ça n’a duré que 4 ou 5 minutes peut-être le temps que les voitures arrivent mais j'avais vraiment peur, c’était vraiment choquant », a poursuivi l’Auvergnat à propos du champion du monde qui a été évacué par l’équipe médicale.

Le témoignage glaçant de Bardet sur la terrible chute d'Alaphillipe.



🗣💬 "Il ne pouvait plus bouger." pic.twitter.com/0z4Fa0V9Lz — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2022

Troisième chute de la saison pour Alaphilippe

Après la course, son vainqueur, le Belge Remco Evenepoel, a évoqué le lieu de la chute en présentant ses vœux de rétablissement aux coureurs blessés : « Je connaissais la route à cet endroit en descente, je savais que ça roulerait très vite. Le meilleur endroit où se placer était le milieu de la route. »

La chute d’Alaphilippe est la troisième en moins de deux mois pour le champion du monde. Après un spectaculaire soleil aux Strade Bianche début mars, il est tombé de nouveau, mais sans conséquence, à la récente Flèche brabançonne. Si l’équipe Quick Step n’a pas encore donné de nouvelles du champion du monde, amené à l’hôpital, sa compagne Marion Rousse s’est voulue rassurante à l’antenne sur son état de forme, faisant état simplement de grosses douleurs au dos.