Casse-tête anglais. Villarreal est potentiellement à 90 minutes d’une finale de Ligue des champions, mais il y a un mais… Pour y arriver, le sous-marin jaune devra torpiller Liverpool, une équipe qui n’a perdu que trois fois cette saison. Et au-delà du simple fait de gagner, les hommes d’ Unai Emery, battus 2-0 à Anfield, devront l'emporter par au moins deux buts. En sachant que les Reds n'ont plus connu tel scénario depuis avril 2021.

« C’est vrai, Liverpool n’a jamais perdu avec plus de deux buts d’écart cette saison. Je ne voulais pas évoquer cette statistique, mais vous avez fait un bon boulot de recherche, souriait le coach espagnol en conférence de presse. Liverpool est une équipe qui a une énorme confiance en elle. C’est la meilleure équipe du monde. Et pour les battre, il faudra toucher l’excellence. On devra faire un match parfait, tout simplement. Et on devra trouver plus de failles que les équipes qui ont affronté Liverpool jusqu’ici. »

Villarreal pourra au moins s’appuyer sur le soutien de tout le peuple jaune, dans un Estadio de la Cerámica qui s’annonce bouillant, et où le VCF est invaincu en 2022. « On traverse un moment historique. L’an dernier avec la Ligue Europa, cette année avec la Ligue des champions… Villarreal est fier du projet de la famille Roig (propriétaire du club). Tout le monde n’aime pas le foot en ville, mais toute la ville s’identifie à cette équipe. C’est le plus important. » Un pour tous, tous pour une finale de C1.