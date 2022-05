Appliqué en massage sur des muscles endoloris par l’effort, le CBD ferait des miracles. C’est en tout cas la promesse d’entrepreneurs azuréens qui ont lancé une crème formulée avec ce dérivé (très à la mode mais toujours sujet à tensions) du cannabis. Emmenés par un cadre de l’industrie du parfum à Grasse, ultra-trailer averti, ils ont créé Wailer.

« Fin 2018, j’avais eu l’occasion de tester un baume du tigre enrichi au CBD après la Diagonale des fous », une course infernale de 164 km à la Réunion, explique Olivier Maubert. Le sportif de 57 ans ressent tout de suite un « effet bénéfique » sur sa récupération après cette « activité intense qui crée beaucoup de traumatismes au niveau des fibres musculaires ».

Il se penche alors sur cet extrait du chanvre, que l’Agence mondiale antidopage a retiré de la liste des produits prohibés en 2018. Il s’associe avec le Niçois Cédric Messina, fondateur de MyCoach, multi-investisseur, et avec Fabien Giausseran, qui travaille avec lui chez l’un des leaders des produits aromatiques. La formule de cette Advanced natural CBD sport cream est validée avec l’aide « d’experts ». Christophe Geoffroy, un kiné bien connu des sportifs de haut niveau, est notamment appelé à la rescousse.

Un produit « cosmétique »

Dans les tubes, du CBD donc et son effet « déstressant et décontractant », assure Olivier Maubert. Mais aussi « de l’huile essentielle de Gaulthérie qui agit comme un antidouleur musculaire et articulaire et de l’huile essentielle de menthe poivrée qui active les thermorécepteurs de la peau », déroulent les créateurs de Wailer, qui vantent le côté « naturel » du produit.

« Ce n’est pas un médicament, c’est un produit cosmétique », précise l’entrepreneur. Mais son potentiel est validé par une « étude sous contrôle dermatologique ». Selon 90,48 % des sportifs à qui la marque a demandé de tester le produit, ce dernier aurait bien « un effet apaisant, immédiat et durable, récupérateur après l’effort ». Il serait même très utile en cas de torticolis, assure encore Olivier Maubert.

« Il peut effectivement y avoir un effet biologique »

Et la science dans tout ça, que dit-elle ? 20 Minutes a voulu demander l’avis d’un spécialiste. Sylvain Antoniotti, directeur de recherche au CNRS, à l’Institut de chimie de Nice, a planché sur le sujet. Il n’a pas testé la crème mais confirme en tout cas que les dérivés du cannabis font l’objet d’un véritable engouement et mobilisent « énormément de chercheurs dans le médical et le paramédical » depuis plusieurs années.

« Avec le THC, qui provoque l’état de défonce et le CBD, il y a plus de 130 substances différentes dans la plante, des phytocannabinoïdes. Et on s’est rendu compte qu’il y avait plus de trente récepteurs de ces molécules dans le corps humain », explique Sylvain Antoniotti. « On a mis au jour un système endo-cannabinoïde qui permet de réguler des processus, qui peut intervenir dans des maladies inflammatoires et donc dans la douleur. Il peut effectivement y avoir un effet biologique », dit-il.

Les concentrations en CBD utilisées dans la crème Wailer sont très faibles, précise Olivier Maubert, mais le procédé de « microémulsion » utilisé permettrait un effet décuplé. Avec un certain coût. Comptez 59 euros le tube de 250 ml.