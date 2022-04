Un Egyptien devant un Belge et un Anglais. C’est le podium des meilleurs joueurs de Premier League désigné par un jury de journalistes britanniques. Elu pour la deuxième fois, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a recueilli 48 % des votes, devant le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne et celui de West Ham Declan Rice.

Actuel meilleur buteur (22 réalisations) et meilleur passeur (13) du championnat, Salah est l’un des grands artisans de la réussite actuelle de son club, en course pour réaliser un fabuleux quadruplé (Coupe de la Ligue, Coupe d’Angleterre, Ligue des champions et championnat d’Angleterre). Toutes compétitions confondues, l’attaquant de 29 ans, sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2023, a déjà marqué 30 buts.

40 % des votants pour Sam Kerr

Chez les femmes, les journalistes anglais ont récompensé Sam Kerr. L’attaquante australienne a inscrit 18 buts, aidant son club Chelsea à dominer la Super League. Avec 40 % des votes, elle devance l’internationale néerlandaise d’Arsenal Vivianne Miedema et l’Anglaise de Manchester City Lauren Hemp.

FWA Women's Footballer of the Year awarded to @samkerr1! 🏆​

​

Congrats Sam! 👏 — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) April 29, 2022

Salah et Kerr recevront leur prix lors du dîner des Footballeurs de l’année à Londres, le 5 mai.