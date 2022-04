Ils sont de retour. La fine équipe du service des sports de 20 Minutes reprend du service ce jeudi, à 17 heures pétantes sur Twitch, pour un nouvel épisode de notre talk hebdomadaire, « Les croisés, tu connais ». Soyez au rendez-vous pour participer aux débats, et surtout défier nos spécialistes sur les différents quiz concoctés pour l’occasion.

Ce jeudi, le programme est dense. Ils reçoivent en effet Renaud Badina, qui a créé sa chaîne Twitch il y a onze mois et réunit depuis chaque matin à 8h30 de plus en plus de passionnés de foot. Sa chaîne fait partie du top français des chaînes sportives depuis les 9 derniers mois.

Puis nos experts parleront de foot, avec l’exceptionnel Manchester City - Real Madrid en C1 et le très attendu Feyenoord - OM ; de basket, avec un point sur le départ potentiel de Rudy Gobert d’Utah ; et des dangers du cyclisme, après la lourde chute de Julian Alaphilippe. On vous attend de pied ferme pour le coup d’envoi à 17 heures !