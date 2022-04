20 h : Bonsoir et bienvenue à la Meinau ! Stade plein, petit air de printemps, affiche entre le 5e et le 3e de Ligue 1, il y a tout pour se régaler ce mercredi soir. Invités surprises du haut de tableau, les Strasbourgeois pourraient réaliser un gros coup en cas de victoire face aux Bretons. Le podium serait à portée et le rêve toujours permis… Mais tout ça, les joueurs de Bruno Genesio ne veulent pas l’entendre. Avec un succès ici, la 2e place resterait dans leurs cordes et la Ligue des Champions plus très loin. Ce match, c’est aussi une opposition entre les deux dernières équipes coachées par Julien Stéphan. Un Stéphanico, presque… Bref, on se retrouve vers 20h30 pour les compos !