Immense désillusion pour la Néerlandaise Marianne Vos, testée positive au Covid-19 et contrainte de déclarer forfait pour la deuxième édition de Paris-Roubaix Femmes samedi matin. Championne du monde à trois reprises, la coureuse de la Jumbo avait terminé deuxième de la première édition de la course en octobre dernier. Dans une interview qu’elle nous avait accordé récemment, Vos évoquait avec crainte et respect cette course mythique que tout le monde redoute. On imagine la déception qui doit être la sienne aujourd’hui.

« Les coureurs et le staff font un autotest tous les jours, y compris ce matin, celui de Marianne Vos s’est révélé positif », a déclaré la formation néerlandaise en ajoutant qu’un deuxième test a confirmé le premier résultat. « La déception est énorme. Quand j’ai appris le résultat, mon monde s’est effondré », a commenté la Néerlandaise (34 ans), qui avait fait l’impasse dimanche dernier sur l’Amstel Gold Race Ladies pour préparer au mieux Paris-Roubaix Femmes.