A match exceptionnel, podcast exceptionnel. Avant le derby du Nord entre Lille et Lens ce samedi 16 avril (21 heures) au stade Pierre Mauroy, 100 % Lille cette semaine est consacré au derby, durant de 54 minutes. Invités exceptionnels, l’ex-Lillois Pascal Cygan et l’ex-Lensois Yoann Lachor​ qui reviennent sur leurs souvenirs de derbies, sur leur carrière mais aussi sur l’actualité des deux clubs rivaux.

La première partie du podcast est quant à elle notamment consacrée au match nul ramené d’Angers par les Lillois.

Tous les lundis

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.