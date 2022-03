Il n’y aura (officiellement) pas de supporteurs de l’OM à Saint-Etienne ce week-end. La préfecture de la Loire a annoncé lundi que Les supporteurs de l'Olympique de Marseille seront interdits d’accès au stade Geoffroy-Guichard samedi pour le match de la 30e journée de Ligue 1 opposant l’OM à Saint-Etienne.

« Antagonisme exacerbé »

« Compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et du risque important de troubles à l’ordre public du fait de l’antagonisme exacerbé entre les deux clubs, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d’arrêté d’interdire aux supporteurs de l’OM l’accès au stade Geoffroy-Guichard », écrit la préfecture dans un communiqué.

Le non-respect des dispositions de cet arrêté est passible de six mois d’emprisonnement et 30.000 euros d’amendes, et les contrevenants s’exposent à des interdictions administratives de stade, précise-t-on. Les supporteurs stéphanois avaient eux aussi été interdits de se déplacer à Marseille pour le match aller le 28 août dernier.