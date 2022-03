« Oh comme c’est beau, c’est vrai que c’est toujours un plaisir de venir à Marseille. »Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024, était en visite pendant deux jours. Non pas pour profiter du retour du printemps, mais pour « rencontrer l’ensemble des acteurs de s’assurer que tout va bien ». La deuxième ville de France aura sa part du gâteau dans l’organisation du « plus grand événement sportif que notre pays n’ait jamais organisé », avec les épreuves de voiles, et l’accueil de 10 matchs du tournoi de foot olympique.

Une visite aussi et surtout pour, indirectement, remettre un coup d’accélérateur après plusieurs couacs autour de cette organisation. Comme la volonté de la municipalité de Marseille, élue en 2020, de réduire la facture sur la construction de la nouvelle marina, tout en souhaitant un projet « plus vert, plus juste et qui fera vivre l’économie locale ».

« Les travaux respectent le calendrier »

« Le plan de financement est aujourd’hui stabilisé. Les travaux respectent le calendrier tel que prévu pour être prêt à organiser notre premier rendez-vous, qui sera un test event en juillet 2023. On continue, on avance, et je reviendrai aussi souvent que possible pour m’assurer qu’à tous les échelons territoriaux, les choses avancent bien. On a un enjeu sur la réussite », a voulu rassurer Tony Estanguet lors de sa visite au cercle des nageurs.

Selon lui, la construction de la Marine a bien commencé. Mais aucune « pose de la première pierre », si appréciée des officiels pour montrer l’avancée des travaux, n’a été organisée alors qu’une date à la fin mars avait été évoquée. « Nous sommes prêts. Enfin… On va l’être », a appuyé Renaud Muselier​, le président de la région Paca.

Une tribune « du côté des plages » pour la voile

Autre source d’interrogations, la tribune qui devait être construite sur la corniche afin d’y accueillir entre 5.000 et 10.000 spectateurs pour les épreuves de voile. La mairie de Marseille, par la voix de Samia Ghali, qui n’a pas donné suite à nos sollicitations, avait sérieusement mis à mal ce projet à cause de contraintes liées à la sécurité et aux déplacements des Marseillais. « Suite aux dernières élections, on a souhaité collectivement voir comment on pouvait trouver une solution pour repositionner la tribune pour les spectateurs. Au plus près des compétitions de voile, sans forcement bloquer la circulation. La tribune va encore se rapprocher de l’eau, au plus près de l’action, avec toujours la même ambition en termes de capacité, pour permettre à plusieurs milliers de spectateurs d’être devant l’action, devant ce magnifique terrain du jeu », a habillement ménagé la chèvre et le chou, Tony Estanguet, avant d’annonce qu’elle serait « du côté des plages ».

Après avoir visité le cercle des nageurs sous un soleil radieux aux côtés d’un Renaud Muselier tout sourire, Tony Estanguet devait rencontrer Benoit Payan, le maire, mercredi. Une importante tournée des popotes à Marseille, alors que le Cojo doit faire face à plusieurs couacs depuis quelques semaines, avec l’arrêt des travaux de la piscine d’entraînement à Aubervillers. Et la colère des basketteurs, après l’annonce de la tenue des matchs qualificatifs au Parc des expositions. Il ne faut donc surtout pas en rajouter du côté de Marseille.